"Ural Airlines" a augmenté son trafic passagers de 15% 12.02.2020

RÉGION DE SVERDLOVSK En janvier 2020, les services d'"Ural Airlines" ont été utilisés par 693 571 passagers (+15% en 2019). Seulement 350 396 personnes ont été transportées vers des destinations internationales. En un mois, les avions de ligne de la compagnie ont effectué 4 960 vols (+12%), dont 2 475 à l'étranger. Le trafic de passagers a dépassé 1,7 milliard de passagers-kilomètres, soit une hausse de 15 %. La destination internationale la plus populaire a été le vol Joukovski près de Moscou vers Tel-Aviv, comme l'a indiqué le service de presse de la compagnie aérienne à RusBusinessNews "Ural Airlines" est l'une des principales compagnies aériennes russes en termes de trafic passagers. En 2019, elle a transporté 9 616 908 passagers (+7% par rapport à 2018). Plus de 200 destinations de vols Airbus sont assurées par 48 avions de ligne (3 A320neo, 2 A321neo, 23 A320, 15 A321 et 5 A319). Retourner aux actualités