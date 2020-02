Le consul général des États-Unis à Ekaterinbourg a visité la corporation VSMPO-AVISMA 13.02.2020 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La consul générale des États-Unis à Ekaterinburg, Amy Storrow, a rendu visite à la corporation VSMPO-AVISMA. Oleg Leder, directeur général adjoint des affaires économiques étrangères, a parlé aux diplomates de l'implantation de la production de titane en Russie, des domaines d'application des produits en alliage de titane et des principaux clients des produits VSMPO. Comme le service de presse de la corporation VSMPO-AVISMA l'a indiqué à RusBusinessNews , le consul général Amy Storrow et ses collègues ont pu découvrir le travail de la fonderie, du forgeage et de l'usinage des pièces embouties. "J'ai vu une merveilleuse production, dont les produits sont connus dans le monde entier et sont un parfait exemple du résultat du partenariat entre les ingénieurs russes et les constructeurs d'avions américains", a déclaré Amy Storrow.