La Corporation VSMPO-AVISMA a fait les bilans de 2019 28.02.2020 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK En 2019, la recette de la SA Publique "Corporation VSMPO-AVISMA"a atteint 90,128 milliards de roubles (+1,2% par rapports aux indicateurs de l’année précédente). Le bénéfice provenant des ventes a diminué jusqu’à 23,807 milliards de roubles (-25%) à cause de l’accroissement du coût de revient de la production provoquée par l’augmentation des prix mondiaux des matières premières et des matériaux. Le bénéfice net a représenté 23,264 milliards de roubles (+23,8%) sous l’influence de l’effet provenant de la différence des cours pour la réévaluation des actifs et des obligations en devises sur fond du renforcement du cours du rouble. L’indicateur ЕBITDA a atteint 34,494 milliards de roubles, a indiqué le service de presse de la corporation à " RusBusinessNews ". Environ 7,9 milliards de roubles ont été transférés aux budgets publics de tous les niveaux. 1,621 milliard de roubles a été affecté à la réalisation des obligations sociales. Retourner aux actualités