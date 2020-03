"Ural Airlines" a transporté près de 1,3 million de passagers en deux mois. 13.03.2020 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK En janvier-février 2020, 1 295 619 passagers ont utilisé les services de la compagnie aérienne Ural Airlines (+16% d'ici 2019), dont 632 671 personnes sur des compagnies aériennes internationales. En deux mois seulement, 9 305 vols (+14%) ont été effectués, dont 4 499 vols vers l'étranger. Le trafic de passagers a augmenté de 14 % et a dépassé les 3,143 milliards de passagers-kilomètres. Comme l'a indiqué le service de presse du transporteur à RusBusinessNews , en février la compagnie aérienne "Ural Airlines" a transporté 602 048 passagers (+17%), dont 282 275 ont effectué des voyages internationaux. Les compagnies aériennes de la compagnie ont effectué 4 345 vols (+17%), dont 2 024 vols vers l'étranger. "Ural Airlines" est l'une des principales compagnies aériennes russes en termes de volume de trafic de passagers. En 2019, Ural Airlines a transporté 9 616 908 passagers (+7% par rapport à 2018). 48 avions Airbus (3 A320neo, 2 A321neo, 23 A320, 15 A321 et 5 A319) desservent plus de 200 destinations.