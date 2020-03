Electrotherm Industry a livré un four unique à VSMPO 27.03.2020 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Un four rotatif unique avec une table de travail de 4,85 mètres est en cours de montage chez VSMPO. Cet agrégat a été fabriqué par la société israélienne Electrotherm Industry. Comme VSMPO l'a indiqué à " RusBusinessNews ", la différence par rapport à un équipement typique est la présence de chauffage de la table rotative et d'éléments de chauffage sur les parois du boitier et le pilier central. Cette solution technique permet d'obtenir une répartition égale de la température sur tout le volume et d'assurer un chauffage égal des pièces.