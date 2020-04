Un nouveau site de fusion d'anodes de cuivre sera construit à "Karabashmed".

RÉGION TCHELIABINSK

La fonderie de cuivre de Karabashmed (qui fait partie du groupe "Compagnie de cuivre russe") a commencé les préparatifs pour la construction d'un nouveau site de fusion d'anodes de cuivre.

Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à RusBusinessNews , dans le cadre du projet il est prévu de monter un quatrième convertisseur supplémentaire et de construire deux fours à anodes avec une machine de coulée à double carrousel. En conséquence, la production de cuivre brut passera à 230 mille tonnes par an, et celle des anodes de cuivre à 265 mille tonnes par an. La sortie des premières anodes est prévue pour 2021.