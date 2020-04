Le bénéfice net de la compagnie aérienne "Ural Airlines" a dépassé les 2 milliards de roubles 13.04.2020 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Sur la base des résultats de 2019, le bénéfice net de la compagnie aérienne "Ural Airlines" selon les standards russes de comptabilité a atteint 2,092 milliards de roubles, soit 5,4 fois plus que l'année précédente. La recette s'est élevée à 88,48 milliards de roubles (+8,8%). Comme le service de presse du transporteur l'a indiqué à RusBusinessNews , le coût des ventes a augmenté pour atteindre 81,364 milliards de roubles (+7,2%). Avec cela, le bénéfice brut a augmenté à 7,117 milliards (+31,2 %) et le bénéfice des ventes à 1,443 milliard de roubles (presque 36 fois). Les "autres revenus" d'Ural Airlines ont atteint 4,422 milliards de roubles (+23%) et les "autres dépenses" ont atteint 2,777 milliards (-1,6%). Cela a affecté la croissance du bénéfice avant impôt et du bénéfice net. L'EBITDA-2019 était de 4,03 milliards de roubles (2,68 fois plus). Les retards dans la livraison des Airbus neo sous contrat et la suspension des livraisons de Boeing 737 MAX 8 ont affaibli les indicateurs financiers et opérationnels du transporteur. Les créances pour l'année ont augmenté à 8,758 milliards de roubles, tandis que les dettes ont augmenté à 9,958 milliards. "Ural Airlines" est l'une des principales compagnies aériennes russes en termes de trafic de passagers. Fin 2019, ses services étaient utilisés par 9 616 908 passagers (+7 % jusqu'en 2018). Aujourd'hui, le transporteur exploite 48 appareils du groupe européen Airbus (3 A320neo, 2 A321neo, 23 A320, 15 A321 et 5 A319).