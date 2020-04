"Ural Airlines" en tête des vols sur Airbus A320neo en 2019 14.04.2020 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK "Ural Airlines" est devenue l'une des premières compagnies aériennes mondiales en termes d'heures de vol quotidiennes moyennes sur les avions de la famille Airbus A320neo en 2019. Selon Airbus, cet indice est supérieur à 14 heures. Comme l'a indiqué le service de presse d'"Ural Airlines" à RusBusinessNews , la compagnie a reçu trois A320neos et un A321neo au cours du deuxième semestre de l'année dernière et un autre A321neo au début de cette année. Ainsi, l'efficacité opérationnelle de l'avion a été atteinte en quelques mois seulement. "Ural Airlines" est l'une des principales compagnies aériennes russes en termes de trafic de passagers. En 2019, il a transporté 9 616 908 passagers (+7 % par rapport aux indicateurs de 2018). La flotte aérienne de "Ural Airlines" se compose de 48 avions Airbus (3 A320neo, 2 A321neo, 23 A320, 15 A321 et 5 A319).