Le nouveau directeur de la société VSMPO-AVISMA est arrivé à Verkhnyaya Salda. 15.05.2020 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Depuis le 7 mai 2020, Maxim Kuzyuk occupe le poste de directeur général de la société VSMPO-AVISMA. Mikhaïl Voïvodine, qui dirige l'entreprise depuis 2009, a décidé de quitter le poste de direction et de se concentrer sur ses projets personnels. Comme VSMPO-AVISMA l'a indiqué à " RusBusinessNews ", le 14 mai, Maxim Kuzyuk et Valery Borisov, le nouveau chef de l'unité financière, sont arrivés à Verkhnyaya Salda pour gérer le processus d'adaptation de l'un des plus grands producteurs de titane du monde - la société VSMPO-AVISMA - aux nouvelles conditions économiques. Maxim Kuzyuk a précédemment occupé les postes de directeur général du groupe de sociétés Izhmash (Kalashnikov Concern), de Technodinamika Holding et de la société anonyme ouverte "RTI". A partir d'octobre 2019, il a travaillé en tant que directeur général adjoint pour le développement des affaires de la SA Publique "Corporation VSMPO-AVISMA".