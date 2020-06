"Ural Airlines a fourni à l'Europe des masques provenant de Chine. 08.06.2020 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Entre le 13 avril et le 31 mai 2020, la compagnie aérienne Ural Airlines a effectué 226 vols au départ de la Chine vers des villes d'Europe et de Russie. Un total de 2 323 tonnes de cargaison spéciale a été transporté, y compris des masques médicaux, des équipements et des composants médicaux. Comme le service de presse du transporteur l'a indiqué à "RusBusinessNews", en mai le nombre de vols cargo de transfert de la Chine vers Amsterdam, Liège, Madrid, Munich, Milan et d'autres villes européennes via la Russie a été considérablement augmenté. "Ural Airlines" est l'une des principales compagnies aériennes russes en termes de volume de trafic passagers. En 2019, 9 616 908 passagers ont utilisé les services du transporteur (+7% par rapport aux indicateurs de 2018). Aujourd'hui, la compagnie exploite 48 avions de ligne Airbus (3 A320neo, 2 A321neo, 23 A320, 15 A321 et 5 A319). Retourner aux actualités